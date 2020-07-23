Orman yangınında ağılları yanan vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

Manavgat'a 25 kilometre uzaklıktaki Yaylaalan mahallesi Akçagörü mevkiinde çıkan orman yangını, Yaylaalan mahallesinde yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı olan Defne ormanının yanmasına neden oldu. Yerleşim yerlerinin 200 metre yakınına kadar ulaşan yangın, arı kovanlarının ve Bayram Çetin isimli vatandaşın proje koyun yetiştiriciliği yaptığı ağılların tamamen yanarak kül olmasına neden oldu.

Ağıllarının yanmasını çaresizlik içerisinde elinden bir şey gelmeksizin izleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Bayram Çetin, “Burası kendi tapulu arazim. Bakanlık kontrolünde proje koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Buradaki ağılların tamamını banka kredisiyle yaptım. Şu an yüklü miktarda borcum bulunuyor. Ne yazık ki gördüğünüz gibi tamamen yanıp kül oldu. Sadece ağıllar değil ağıllarda bulunan yemler, suluklar ve samanlar da yandı. Ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.

Tek tesellisinin kurban bayramının yaklaşmış olması nedeniyle hayvanlarını ağıldan yaylaya ya da Manavgat'a satmaya götürmüş olmak olduğunu belirten Çetin, “Burayı yeniden yapıp faaliyete geçirmem imkansız” şeklinde konuştu.

Yangında 5 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Arif Kaplan