Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayınca telef oldu

Yangın, dün Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

