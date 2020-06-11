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Orman yangınlarına yeni önlem 'Doğa Devriyesi'

Orman yangınlarına yeni önlem 'Doğa Devriyesi'
Orman yangınlarına yeni önlem 'Doğa Devriyesi'

Her yıl yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının önlenmesi için İstanbul Emniyeti Müdürlüğü “Doğa Devriyesi” adında yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında, atlar, yerli ırk kangallar, iz takip köpekleri ve drone ekipleri, belirli gün ve saatlerinde ormanlık alanlarda denetimler yapacak.

Orman yangınlarına yeni önlem 'Doğa Devriyesi' - Tıkla İzle

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları da arttı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar mesire alanları ve ormanlarda piknik yapmaya başladı. Söndürülmeden bırakılan mangallar, yerlere atılan cam parçaları zaman zaman yangınlara neden olabiliyor. Bu sebeplerle ve kasıtlı olarak çıkarılan orman yangınların önlenmesi ve çıkan yangınlara zamanında müdahale edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü “Doğa Devriyesi” isimli yeni bir uygulama başlatıyor.

Uygulama kapsamında, Önleyici Şube Müdürlüğüne ait, 16 personelden oluşan 8 motorize ekip, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Timleri'ne ait 9 personelden oluşan 8 atlı ekip, aralarında yerli kangal köpeklerinin de bulunduğu 10 personelden oluşan 8 köpek, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 unsur 16 personel, biri termal olmak üzere 3 adet drone ve 3 personel, 1 personel ve 1 köpekten oluşan iz takip timi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 köpek 2 personelden oluşan arama timi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 personel ile toplamda 61 personel,Ayrıca, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce havadan denetlemeler yapılacak. Bu ekipler haftanın belirli gün ve saatlerinde belirli ormanlık alanlarda denetimler yapacak. Araç girişinin mümkün olmadığı yerlerde atlı ekipler görev yapacak.

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