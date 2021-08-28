Orman yangınlarında 6 uçak 39 helikopter görev aldı

29 Temmuz'da başladı, 21 Ağustos'ta kontrol altına alındı

Marmaris Armutalan Mahallesi Siteler girişinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını sonrası aynı gün Bodrum Güvercinlik'te, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde de yangınlar başladı. 2 Ağustos tarihinde ise Aydın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınları Yatağan ve Seydikemer ilçeleri ile Aydın Çine ilçesinde devam etti. Muğla'daki büyük orman yangınının sonuncusu olan Köyceğiz yangını 21 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Muğla'daki yangınlarda 6 uçak ve 39 helikopter görev aldı

Muğla'daki orman yangınları ile karadan yüzlerce arazöz, itfaiye, su tankeri, denizden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü müdahale ederken, havadan da büyük orman yangınları ile 6 uçak ve 39 helikopter müdahale etti. Türkiye'de Ağustos ayı içinde yaşanan orman yangınlarına ise toplamda orman teşkilatı bünyesinden 3 amfibik uçak, 39 helikopter ve 1 insansız helikopter, jandarmadan 10 helikopter, 9 insansız hava aracı (İHA) ve farklı ülkelerden gelen 27 hava aracı etkin şekilde yanan alanlara havadan müdahale etti.

Diğer ülkelerden 27 hava aracı desteği

Orman yangınlarına yardım için gelen Ukrayna'dan gece görüşlü 4 helikopter gelirken, Rusya, Azerbaycan, ABD ve İspanya'dan da hava unsurları yangınlarda görev aldı. Yangınların söndürülmesi için Türkiye dışından 12 uçak ve 15 helikopter destek verdi. Destek için gelen hava araçları tekrar ülkelerine döndü.

Yaklaşık 11 bin 500 sorti

Hava araçları 29 Temmuz'dan 21 Ağustos tarihine kadar yanan alanlara toplamda 11 bin 500 sorti yaptı. Sortilerin 10 bin 300'ü helikopterler, Bin 200'ü ise uçaklar tarafından gerçekleştirildi. Bu sortilerde 50 bin tona yakın su alevlerin üzerine boşaltıldı.

Bekir Tosun

