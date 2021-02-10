Ormancılık Araştırma Enstitüleri Araştırma İhtisas Grupları Toplantısı online olarak başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel bünyesinde faaliyet gösteren Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince yürütülen araştırma projelerinin yıllık değerlendirilmesinin yapıldığı Araştırma İhtisas Grupları toplantısı başladı. Her yıl Ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanması gereken toplantı bu yıl Covid-19 salgınıyla beraber üniversitelerin akademik takvimlerinde yaşanan 15 günlük gecikme nedeniyle 08-12 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak başladı.

7 farklı uzmanlık bazında oluşturulan toplantılarda araştırma enstitüsü müdürlükleri, genel müdürlük ilgili daire temsilcileri, bakanlığın ilgili birimleri, üniversitelerden ilgili akademisyenler ve ilgili diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç' un açış konuşmasıyla başlayan açılış programı, Yeşil Türkiye Derneği Genel Başkanı Cafer Orhan, ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir' in konuşmalarıyla devam etti. Toplantının ilk gün gerçekleşen oturumu Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın konuşmalarıyla sona erdi.

Gerçekleşecek toplantılarda 2021 yılında başlayacak olan Yeni Proje Teklifleri, 2020 yılında biten araştırma projelerinin sonuç raporları incelenecek ve kabul edilip edilmemesine karar verilecek. Toplantılarda devam eden projelerin ise yıllık çalışma raporları incelenerek devam edip etmeyeceklerine karar verilmesi bekleniyor.

222 proje ele alınacak

Toplantı gruplarında 36 adet yeni alınan proje, 29 adet sonuçlanan proje, 1 adet ara sonucu alınan proje ve 156 tane devam eden proje olmak üzere toplam 222 adet proje görüşülecek. 5 gün boyunca sürecek toplantılara Ormancılık Araştırma Enstitülerinden 200 araştırmacı personel, Üniversitelerden 200 Akademisyen, Orman Genel Müdürlüğü uygulama birimlerinden 50 kişi, Genel Müdürlük Haricindeki Kurum ve Kuruluşlardan 20 kişi ile Sivil Toplum Örgütlerinden 5 kişi olmak üzere yaklaşık toplam 475 kişinin katılımı sağlanacak.