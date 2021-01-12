Orman'da 2 milyon liralık vurgun operasyonu

Aynı dosya kapsamında 12 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve G.Z. (Orman İşletme Müdürü), M.A. (Orman İşletme Şefi), B.A. (Orman Muhafaza Memuru) ve R.G. (Kooperatif Başkanı) tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişlerince koordineli yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen raporda, nakliye tezkerelerinde 1 milyon 448 bin 918 M3 fazla ağaç kesimi, verim yüzdesi hesaplamalarında, orman bakım çalışmalarında, kaçak meşe ağacı kesiminde ve kozalak alımında yapılan usulsüzlükle olmak üzere toplam kamu zararının 2 milyon 138 bin 492 TL olduğu tespit edildi.

Kamu zararına neden olan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; Ö.B. (Orman İşletme Şefi), M.K. (Kooperatif Başkanı), orman muhafaza memurları; E.A., V.B., Z.A. ve B.S., traktör şoförü S.S. ile S.B. mevsimlik orman işçisi hakkında Fethiye KOM Grup Amirliği tarafından işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda dosya savcısının talimatı doğrultusunda M.K. (Kooperatif Başkanı), M.U. (Firma Sahibi), Y.T., B.Ç. ve O.S. isimli orman muhafaza memurları gözaltına alındı.

Murat Yalçın - Bekir Tosun

