Ormanda Işık Festivali: ‘Lights & Dreams' Turkcell Platinum Park'ta

Turkcell Platinum Park, dünyanın takip ettiği Lights & Dreams “Ormanda Işık Festivali”ni ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle kapılarını açan festival, 29 Haziran'da başlıyor. Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, ziyaretçilerini ışık enstalasyonları içinde özel bir deneyime götürecek. Eğlenceli ve etkileyici sürprizler, Eylül ayının sonuna kadar ormanın her yerinde ziyaretçileri bekliyor olacak.

25 bin aydınlatma, 3 kilometre ipek

Katılımcılar, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipeğin kullanıldığı, 50 bin metrekare alana kurulu festivalde 30'dan fazla temayla karşılaşacak. Işığın yaşamın kaynağı olarak betimlendiği bu festivale girenler; fantastik mekânlarla karşılaşacak.

Verilen bilgiye göre; Turkcell Platinum üyeleri, festivalin biletlerini yüzde 15 indirimli alabilecek. Platinum mobil uygulaması üzerinden edindikleri şifreyi festivalin internet sayfasında bulunan bilet satın alım adımında kullanan tüm Platinum üyeleri indirimden yararlanabilecek.

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