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Ormanda mantar toplarken hayatını kaybetti

Ormanda mantar toplarken hayatını kaybetti
Ormanda mantar toplarken hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormana mantar toplamaya giden bir vatandaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bugün saat 17.00 sıralarında 112'ye gelen ihbarda, Güzle Mahallesi Yazır Güzlesi mevkiinde bir şahsın ormanlık alanda öldüğü bildirildi. 112 ambulans ekibiyle birlikte olay yerine giden jandarma ekipleri, kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Çıra'nın (48) ormanlık alanda mantar toplamaya geldiği yerde kalp krizi geçirerek vefat ettiği tespit etti.
Vefat eden Mehmet Çıra'nın yaklaşık 3 ay önce baypas ameliyatı olduğu, kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu bildirildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adem Durmaz
 

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