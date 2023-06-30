Ormanda yürüyüş yaparken 200 metrelik uçuruma düştü

Edinilen bilgiye göre, Çorum merkezde yaşayan Ömer Faruk Ç., arkadaşlarıyla birlikte Laçin'in Çamlıca köyünün yakınlarındaki ormanlık alanında bulunan Çamlıca Tepesine doğa yürüyüşü yapmak için geldi. Yürüyüş esnasında ayağı kayarak dengesini kaybeden Ömer Faruk Ç., yaklaşık 200 metre derinlikteki uçuruma düştü. Arkadaşları tarafından durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiyesi kurtarma ekibi geldi. Düştüğü uçurumda sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, kurtarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde düştüğü uçurumdan çıkarıldı. Uçurumdan çıkarılan Ömer Faruk Ç., sağlık ekiplerine teslim edilerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren adamın bacağında kırık tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İsmail Kabakdere

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