Ormanı ateşe veren 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ağaçlık alandaki 3 ayrı nokta ateşe verildi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken ormanlık alanı kundakladığı şüphesiyle 1 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçtığı yönünde bilgi elde ettiği 1 erkeği yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Şinasi İnan

