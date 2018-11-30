Ormanların emanet edildiği memurlar, kaçak kesilen 2 kamyon tomrukla yakalandı

Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan kaçak kesim yapıldığı ihbarı alan Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar köyü Çiçek Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde ağaç kesildiğini tespit etti. Görevlilerinin ihbarı üzerine tomrukların yüklendiği iddia edilen 2 kamyon, jandarma ekiplerince takibe alındı. İlçe merkezine gelen yaklaşık 55 metreküp tomruk yüklü 2 kamyon, kesim için Hızar makinesi alanına geldikleri sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Kamyondaki tomrukların kaçak kesildiğini tespit eden ekipler, aralarından orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da olduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan orman işletme şefi, orman muhafaza memuru ve nakliyeci olduğu tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan yetkililer, vatandaşları ormanda kaçak kesim yapan kaçakçılar konusunda uyardı.