Ormanların kabusu çam kese böceğine karşı ‘Predatör' hamlesi

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlarda değişik çam türlerinde beyaz keseler halinde kendini göstermeye başlayan çam kese böceği (Thaumetopoeo pityocampa Schiff) ile doğaya en zararsız tür olan biyolojik mücadele başlattı. Ormanlarda çok sık görülen çam kese böceği direk olarak ağaçları zarar vermemekle birlikte, büyüme kayıplarına, görsel kirliliğe ve yakın temasta olan insanlarda kaşıntı şeklinde sağlık problemlerine sebep oluyor.

"4-7 gün arasında larva çıkıyor"

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki çam ağaçlarında gerçekleştirilen çalışmayı yerinde takip eden Manavgat Orman İşletme Şefi Aydın Yıldırım “Çam kese böceği ile mücadele çerçevesinde biyolojik mücadele yöntemlerinden ve gerek doğa gerekse ağaçlar için en zararsızlarından birisi olan Calosoma Sycophanta üretimi yapıyoruz. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarımızda sağlıklı bir üretim için gerekli olan 23 derece sıcaklık ve yüzde 60 nem oranı ile yıllık 8 bin adet Calosoma Sycophanta üretiyoruz. Calosoma Sycophanta erginleri şubat ayı sonunda düşük rakımlı Kızılçam ormanlarından toplanıyor. Doğadan toplanıp laboratuvara getirilen Calosoma Sycophanta erginleri steril edilmiş toprak bulunan üretim kutularına 1 erkek 1 dişi gelecek şekilde konuluyor. Günlük olarak toplanan yumurtalardan 4-7 gün arasında larva çıkıyor. Larvalar 10-14 gün boyunca çam kese böceği tırtılları ile beslendikten sonra araziye salım işlemi yapılıyor" dedi.

Arif Kaplan

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