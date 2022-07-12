Ormanlık alanda 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Kısım Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ekipleri, Kale Mahallesi Kanlı mevkiindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, ormanlık alana operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alan içinde boyları 30 ile 70 santimetre arasında değişen 16 kök kenevir bitkisi bulundu. Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Behzat Akcan

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