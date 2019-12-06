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Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı

Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı
Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı

Almanya'da 7 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni ormanda bulunan hemşire Mine O.'nun eşi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.'nun (26) cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. 5 yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, Mine'nin kocası Ercan'ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.

7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya'da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.'dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.

Mehmet Koca
 

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