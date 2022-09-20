Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu!

Ardahan Merkeze bağlı Dedegül ve Çetinsu köyleri arasında bulunan ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle küçük fidanlar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olgun Yıldız

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