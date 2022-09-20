İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu!

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu!
Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu!

Ardahan’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu! - Tıkla İzle

Ardahan Merkeze bağlı Dedegül ve Çetinsu köyleri arasında bulunan ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle küçük fidanlar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olgun Yıldız

İLGİLİ HABER
Suluovada kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Alanyada ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
İLGİLİ HABER
Kocaelinde hurdalıkta yangın! Kocaeli'nde hurdalıkta yangın!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.