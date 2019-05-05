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Ormanlık alanda kaybolan kadını jandarma buldu

Ormanlık alanda kaybolan kadını jandarma buldu
Ormanlık alanda kaybolan kadını jandarma buldu

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda yediği yabani ottan zehirlenip kaybolan bir kişi jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kartal Mahallesi'nde yaşayan, E. S.(18) ailesiyle beraber piknik yapmak ve kozalak toplamak için ormanlık alana gitti. Ormanlık alanda yediği yabani ottan rahatsızlanan E. S. 8 kilometre mesafedeki evine gitmek isterken yönünü şaşırarak kayboldu. Ailesi tarafından aranan ve bulunamayan kadın için jandarmadan yardım istendi. Jandarma ekiplerinden oluşan 20 personel, 4 devriye ekibi ve 70 kişilik güvenlik korucuları ile komanda birlikleri arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışmaları sonrası bulunan kadının sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, ailesine teslim edildi.  

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