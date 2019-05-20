Ormanlık alanda korkutan yangın !

Gölbaşı-Kapıdere karayolu 15. kilometrede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden iki itfaiye eri çıkan düşmanlardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olan itfaiye erlerinin hastanede tedavisinin devam öğrenildi. Öte yandan yangının büyük olması nedeniyle Gölbaşı ilçe halkından yardım istenildi. Belediye hoparlöründen yangın söndürme çalışmaları için çağrılan vatandaşlar kısa sürede olay yerine giderek itfaiye ekiplerine yardım edip alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı olayda yangının kontrol altına alındığı söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kürşat Aktaş

