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Ormanlık alandaki yangın imece usulü söndürüldü

Ormanlık alandaki yangın imece usulü söndürüldü
Ormanlık alandaki yangın imece usulü söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın imece usulü bir çalışmayla kontrol altına alıntına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy mahallesi'nde ormanlık alanında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine yangına Orman işletme Şefliğine ait ekipler, bölgede faaliyet gösteren maden şirketi araçları, İlçe jandarma personelleri, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili olarak bir açıklama yapan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu," "İlçemiz Eskiköy Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıkmış olup, çıkan yangın İlçe Orman İşletme Şefliğine ait ekipler, bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerinin araçları ve İlçe Jandarma personelleri ile vatandaşlarımızın özverili çalışması sonucunda kontrol altına alınmıştır." diye konuştu

Hasan Eryılmaz
 

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