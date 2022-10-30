Örnek babaya vefa: Doktor oğlu köyün okuluna kütüphane yaptırdı

Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyünde bulunan Elvanlı Ortaokulu'na İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna tarafından aynı okuldan mezun olup hakimlik ve avukatlık kariyerine sahip babası Hüseyin Turna adına kütüphane yaptırıldı. Yapılan kütüphane Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer protokol üyeleri, öğrenciler ile Turna ailesi ve yakınlarının katılımıyla açıldı. Bin adet kitapla kurulan kütüphaneden ise öğrenciler ilk günden faydalanmaya başladı. Kütüphaneyi çok sevdiklerini belirten öğrenciler, burada kitap okuma ve ders çalışmanın çok güzel olacağını ifade etti.

"Babam vatana, millete faydalı olan insanı çok severdi"

Kütüphaneyi kuran Prof. Dr. Burak Turna, "Babam Hüseyin Turna 1943 yılında bu köyde doğdu. Köydeki bu okulun ilk öğrencilerinden ve kendisi bu coğrafyada ilk üniversiteye giden kişi. Gençlere, yeğenlerine hep okumanın öneminden bahsederdi, okuyan insanı çok severdi. Vatana, millete faydalı olan insanı çok severdi babam. Dolayısıyla biz de onun aziz anısını yaşatmak, gençlere okumayı aşılatmak adına bu kütüphaneyi yaptırmayı uygun gördük. Çok mutluyuz, çok güzel bir ortam, çok güzel bir gün. İnşallah gençlerimiz faydalanır bu süreçten. Babam ben kariyer yaptığım için, doktor olduğum için, üniversite hocası olduğum için çok mutluydu. İnsanlara yardım etmemizden gurur duyuyordu. Bizlerle ilgili güzel şeyler duyduğunda gurur duyuyordu. Eminim ki bugün de çok mutlu olmuştur. Öyle düşünüyorum şu anda" dedi.

Halil İbrahim Varlı



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