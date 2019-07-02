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Örnek polis yaşlı kadını hem karşıdan karşıya geçirdi, hem su ikram etti

Örnek polis yaşlı kadını hem karşıdan karşıya geçirdi, hem su ikram etti
Örnek polis yaşlı kadını hem karşıdan karşıya geçirdi, hem su ikram etti

Bursa’da örnek polis, motosikletini durdurup, kavşakta bekleyen yaşlı kadını önce karşıdan karşıya geçirdi, sonra da marketten su alıp ikram etti.

Örnek olay, Çekirge Meydanı'nda meydana geldi. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu kavşakta yaşlı bir kadının sıcakta elinde pazar arabasıyla beklediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı kadının yardımına koştu. Pazar arabasını taşıyan polis, yaşlı kadına refakat ederek onu güvenle karşıdan karşıya geçirdi.

Yaşlı kadının sıcaktan bunaldığını anlayan polis, bir esnafın sandalyesine oturtup, marketten su aldı. Soğuk suyu yaşlı kadına ikram eden örnek polis, daha sonra motoruna atlayıp görevine devam etti.
Motosikletli polis memurunun bu davranışı büyük takdir topladı. Yaşlı kadın kendisine yardım eden polise teşekkür ve hayır dua etti.  

Murat Kösle
 

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