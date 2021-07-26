İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orta Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 kişi öldü

Orta Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 kişi öldü
Orta Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 57 kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu ve en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. IOM Sözcüsü Safa Msehli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik güçleri tarafından hayatta kalanların kıyıya getirildiğini ifade ederken, hayatını kaybedenler arasında en az 20 kadın ve 2 çocuğun olduğunu aktardı.

Libya ve Tunus'tan Akdeniz üzerinden İtalya'ya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı havaların ısınmasıyla son aylarda artış gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.