Orta Amerika'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (CSEM) edinilen bilgiye göre yerel saatle 06.48'de Büyük Okyanus'ta, Ekvador'un 620 kilometre kuzeyinde ve Kosta Rika'nın 738 kilometre güneybatısında, 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrası tsunami riskinin bulunmadığı bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı açıklanmadı.

Saim Sevinç



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