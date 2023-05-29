Orta Doğu'da Erdoğan sevinci!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda elde ettiği zaferi ilk kutlayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani oldu.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Katar Emiri sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum” ifadelerini kutladı.

Suriye'nin kuzeyinde Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan zaferle çıkması Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a göre zafer çıktı. Seçimin sonucu ülke içinde olduğu gibi terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde de coşkuyla kutlanıyor. Sınırın öteki tarafında gerçekleşen kutlamalar, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinden de görülebildi.

Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları gelirken, Suriye'de de muhalifler Erdoğan'ı zaferini sokağa çıkarak kutladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, “Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi. Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, “Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

İran ve Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Reisi, “Önümüzdeki yeni dönemde İran ve Türkiye arasında tarihi, kültürel, dini, iyi niyete ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler daha da güçlenecek ve bölgesel gelişmeler bağlamında kurulacak yakın işbirliği, bölgede barış ve istikrarı tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Türk halkını yürüttüğü bu demokratik süreçten ötürü kutlayan Hamas, Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin Arap ve Müslüman dünyasıyla bağlarını, bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendirmesi ve başta Filistin davası olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki haklı meseleleri kucaklaması için yeni bir başlangıç noktası olmasını umduğunu aktardı.

Mahmud Abbas'tan Erdoğan'a tebrik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanmasının ardından bir tebrik de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan geldi. Abbas mesajından, “Yeniden seçilmenizden memnunuz. Ülkem ve şahsım adına Türk halkını da tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abbas, Türkiye ve Filistin halkını birleştiren tarihi ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkını ve onların haklı davasını destekleme konusundaki ilkeli ve kararlı duruşuna teşekkürlerini iletti.

Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, "Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” derken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayınladığı tebrik mesajında, "Yeni dönemi kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” dedi.

Dibeybe açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olmayı başarmasa da siyasi süreci koruduğu ve demokrasi kurallarına uyduğu için muhalefeti selamlıyorum. Türk milletinin ilerlemesinin ve refahının devamını dilerim” diye konuştu.

Orban'dan Erdoğan'a tebrik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” açıklamasını yaptı.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre kazanmasının ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajında, “Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Başbakan Şerif, Erdoğan'ı halk için hizmet eden sayılı dünya liderleri arasında göstererek, “Mazlum Müslümanlar için bir dayanak noktası ve haklarının coşkun sesi olmuştur” dedi. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin, Türk halkının Erdoğan liderliğine olan güvenini ve inancını yansıttığını ifade ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güçlü ortaklıklar kurmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, “Almanya ile Türkiye yakın ortaklardır ve aynı zamanda sosyo-ekonomik olarak da birbirimize yakınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Şimdi ortak konularımızı yenilenmiş bir güçle ilerletmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve yeni dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi” denildi.

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