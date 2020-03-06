Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor

Çin'de ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 yeni korona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 19'a ulaştığını açıkladı. Orta İsrail'de tespit edilen 2 yeni vakanın da 50'li yaşlarda olduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, hastalardan birinin 27 Şubat'ta Madrid seyahatinden döndüğü belirtilirken, diğerinin ise 4 Mart'ta Zürih'ten döndüğü ifade edildi.

Öte yandan, Mısır Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ise ortak bir açıklamada bulunarak, Nil boyunca Aswar kentinden, turistik bir şehir olan Luxor'a giden bir cruise gemisinde çalışan 12 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, virüs tespit edilen kişilerin gemide işçi olduğunu belirtirken, virüsün kaynağının ise Tayvanlı bir turist olduğunu düşündüklerini ifade etti. Tespit edilen 12 yeni vakanın ardından ülke genelinde vaka sayısı 15'e yükseldi.

Aynı zamanda Katar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 11'e yükseldi. Bakanlık açıklamasında tüm hastaların sağlık durumlarının stabil olduğu söylenirken, virüsün ülkede geniş kitlelere yayılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.

Muhammed Rabah

