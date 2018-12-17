'Orta Doğu'daki kargaşanın tek sorumlusu S.Arabistan'

Amerikan medyasına röportaj veren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgenin güvenliğinin bozulması için Libya, Yemen ve Somali'de şüpheli faaliyetleri desteklediğini belirtti. Bakan El Sani, "Orta Doğu'daki kargaşanın tek sorumlusu Suudi Arabistan. Biz Katar'ı kuşatan ve Yemen'e savaş açan Suudi Arabistan'ın yanında değiliz” açıklamasında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki rejimi, darbeleri ve Somali'nin istikrarsızlaştırılmasını desteklediğini de dile getirdi. El Sani, Katar kriziyle ilgili henüz bir çözümün olmadığını da vurgulayarak, “Mısır, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan, kuşatmayı kaldırmak istemiyor” diye konuştu.

Katar Bakanı El Sani, krize rağmen ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyindeki (KİK) rolünü kaybetmediğini belirtti.