Orta gelirliye konut kampanyası detayları belli oldu

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bolge; diger tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak. Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor. Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.

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Bir yandan konut arzını arttıracak, bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız. Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek.

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