Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Bandırma - Balıkesir Karayolu 6. kilometresinde meydana gelen olayda İsa Aydın'a ait 10 AER 404 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda bulunan orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile alev alan otomobili sürücü İsa Aydın zamanında terk etmeyi başarırken, kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Aracın sürücüsü İsa Aydın ise 112 Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Aldemir

