Orta refüjü aşıp takla attı, ışıklarda bekleyen taksiye çarptı

Kaza, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DGS 459 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla atarak cadde üzerinde bulunan ticari taksiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Karşı yola takla atarak geçti”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnaflarından Serhat Aksoy, “Beyaz bir otomobil ışıkların olduğu noktada virajı alamadı. Karşı yola takla atarak geçti. Orada bulunan 2 araca çarpıp yol kenarına savruldu. Biz de hemen polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralılar da vardı. Kötü bir kaza yaşandı” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Mehmet Kurt