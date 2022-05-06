Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ikinci el araç piyasası, alışılagelmişin dışında bir süreçten geçiyor. Normal şartlarda araçların fiyatı arttıkça satışları azalırken, son zamanlarda durum bunun tam aksi yönde oluşuyor. Fiyatı düşük olan alt sınıf araçlara talep halen yoğun şekilde devam ederken sirkülasyon devamlılığını koruyor. Üst sınıf olarak değerlendirilen 1 milyon liradan yüksek fiyatlı araçlarda ise talepler eskiden olduğu gibi aynı hızla devam ediyor. Fakat orta sınıf olarak değerlendirilen 400-900 bin lira aralığındaki araçların satışları neredeyse durma noktasına geldi. Araç almaya gelen vatandaşlar ya en ucuzlarını ya da lüks sınıfı tercih ediyor. Böylelikle orta sınıftaki araçların satışı ve talebi günden güne azalıyor. Galericiler tarafından da beklenmeyen durum karşısında esnaf, şaşkınlığını gizleyemiyor.

“Orta grupta satışlar yavaşladı, biz de anlamış değiliz”

Eskişehir'de 30 yılı aşkın süredir galericilik yapan Yılmaz Yalçınkaya, orta seviye araçların bir süredir rağbet görmediğini belirtti. Durum karşısında esnaflar arasında da bir şaşkınlık oluştuğunu belirten Yalçınkaya, “Alt kesimlere hitap ediyoruz artık. 50 ile 100 bin lira civarındaki araçlar artık kalmadı neredeyse fakat hala rağbet var. Pazarda devamlı 50 bin ile 100 bin lira civarındaki arabalar satılıyor. Bizim galerilerde 150 ile 250 bin aralığındaki araçlar satılıyor. Ucuz araçlar buralarda nadiren oluyor. 1 milyon liranın üzerindeki araçların da alıcısı rahatlıkla bulunabiliyor. 250 bin ile 1 milyon lira arasındaki araçlar genelde 500 ile 600 bin lira civarlarında kalıyor. Bu fiyatlardaki araçlar rağbet görmüyor, satışları yavaşladı. Yani 1 milyon liranın üstündeki değerde araçlar rahat satılırken 300-400 bin liranın üstündeki araçların satışları yavaşladı. Orta grupta satışlar yavaşladı, biz de anlamış değiliz. Bu piyasada ne olacağı belli değil. Mal bulmakta sorun oluyor. Bayram öncesi araç bulamıyoruz. Galerilerde de araçlar azaldı. Bayramdan sonraya bakacağız artık. Herkes bayram öncesi aracını elinde tutuyor” dedi.

“Araç alışverişleri durma noktasına geldi”

Belli sınıflara yönelik pazarın devam etmesine rağmen orta sınıf araçların alışverişinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Selahattin Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

“Gıda dışındaki alışverişlerde halkın alım gücü düştüğü için doğal olarak eski sirkülasyon söz konusu değil. Aslında otomobil bir ihtiyaç ve insanlar ihtiyaçlarını erteliyorlar. Bu ihtiyacı yok sayamazlar. Doğal olarak şu anda ekonomisi daha küçük olan vatandaşların talep ettiği 50 bin ile 150 bin lira arasındaki araçlara talep var. Bunlar da tabi ki öngörüldüğü şekilde değil, daha düşük seviyede. Bu fiyatların üzerindeki araçlarda insanlar ihtiyaçlarını erteleyebiliyorlar. Araç alışverişleri durma noktasına geldi.”



Ali Furkan Çetiner - Erhan Can

