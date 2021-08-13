Orta ve Doğu Karadeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden Rize'de, yarın sabah saatlerinden itibaren de Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin' çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz'de başlayan ve Cumartesi (14.08.2021) gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Ordu (Ünye, Fatsa, Perşembe ve Merkez ilçeleri), Giresun (Keşap, Yağlıdere ve Espiye ilçeleri), Trabzon (Çaykara, Dernekpazarı, Of ve Hayrat ilçeleri), Rize (Kalkandere, İyidere, Çayeli, Merkez, Hemşin, Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri) ve Artvin (Hopa ve Arhavi) illerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiği öğrenildi.