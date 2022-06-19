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Ortaca'da ev yangını: 1 ölü

Ortaca'da ev yangını: 1 ölü
Ortaca'da ev yangını: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Yangın Ortaca'nın Çaylı Mahallesi 409 sokakta bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tek katlı evde başlayan yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürürken ev küle döndü. Yangın esnasında evde olduğu tespit edilen engelli Mehmet Ali Çabuk yanarak hayatını kaybetti.

Çabuk'un akrabaları ile birlikte kaldığı ancak akşam akrabalarının misafirliğe gittiği ve yalnız kaldığı sırada evde yangın çıktığı öğrenildi. Çabuk'un cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmine edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mete Sönmez
 

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