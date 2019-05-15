Ortadan kaybolan tekstilci arazide yalın ayak bulundu

Sarayköy ilçesinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesine giden ve bir daha kendisinden haber alınmayan 30 yaşındaki Onur Uzel isimli şahıs kaybolduktan 1 gün sonra bulundu. Babadağ ilçesi yakınlarında devriye gezen polis ekipleri arazide yalın ayak dolaşan bir kişiyi görünce durumdan şüphelenerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın dün ortadan kaybolan Uzunel olduğu anlaşıldı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri dün tek edilmiş araç üzerinde yaptığı incelemeler ile birlikte kayıp arama köpeği 'Çekiç' ile çevrede arama çalışması yapmış ancak izine rastlayamamıştı. Jandarmanın saatler süren teknik ve fiziki incelemesi sonuçsuz kalırken, Uzunel'e ait hiçbir iz bulunamadı.

Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri de harekete geçerek bölgede dikkatli bir çalışma başlattı. Polisin dikkati olayı aydınlatırken, şahıs kaybolduktan yaklaşık 1 gün sonra polis tarafından bulundu.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan

