Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu düzenlendi

27-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin katıldığı sempozyumda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki tarihi ve güncel bağlantı örnekleri değerlendirildi. Felsefe, bilim, eğitim, din, edebiyat, tarih, dil, siyaset, uluslararası ilişkiler, ekonomi, şehircilik ve müzecilik gibi çok çeşitli alanlarda bildirilerin sunulduğu sempozyumun açılış konuşmaları Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. M. Akif Kireçci tarafından yapıldı. Kireçci'nin başkanlığında gerçekleştirilen açılış paneli, İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Gholamreza Karimi'nin “EİT Üyesi Ülkelerde Mülteci ve Göçmen Eğitimine Dair Eğilimler ve Güçlükler” başlıklı bildirisiyle başladı. Aynı zamanda Kharazmi Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Karimi, bildirisinde özellikle Pakistan, Türkiye ve İran'ın mülteci ve göçmen eğitiminde çok önemli yol katettiğini, ancak bir insan hakkı olan eğitim hakkını korumak ve zorlukları aşmak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Panelin ikinci konuşmacısı Pakistan Küresel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı General Syed Khalid Amir Jaffery ise, “Orta Asya, Türkiye ve Arasında Kültürel ve Dini Kaynaşma ve Geleceğe Yönelik Çok Taraflı Stratejik Ortaklığa Etkisi” başlıklı bildirisinde ortak kültürel bağları kuvvetlendirmenin gelecekte kurulabilecek stratejik ortaklıklara güçlü bir zemin hazırlayacağını ifade etti.

Açış paneli Prof. Dr. Bahar Jalali'nin “Modernleşme Bağlamında Türkiye ve Afganistan'ın Tarihsel İlişkisi” başlıklı bildirisi ile son buldu. Prof. Dr. Bahar Jalali, 20. yüzyılın başlarında Türk-Afgan ilişkilerinin temellerine ışık tutarken, Türk uzmanların Afganistan'ın özellikle eğitim ve askeri alanlarındaki modernleşme sürecine yaptığı katkılarını anlattı. Eş zamanlı oturumların yapıldığı etkinlikte bölge halklarının paylaştığı kültürel mirasın oluşumuna ışık tutan 83 bildiri sunuldu.

Emin Kuvat