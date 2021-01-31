Ortaköy'de alev alev yanan daire paniğe neden oldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kullanılmayan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler dairenin her tarafını sardı. Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Daire alev alev yandı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler merdiven yardımıyla yem yukarıdan hem de aşağıdan müdahale etti. Paniğin yaşandığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda dairenin boş olduğu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu bilgisine ulaşıldı.

Doğan Can Cesur

