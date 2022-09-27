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Ortaköy'deki gece kulübünde dayak atan 5 şüpheli yakalandı

Ortaköy'deki gece kulübünde dayak atan 5 şüpheli yakalandı
Ortaköy'deki gece kulübünde dayak atan 5 şüpheli yakalandı

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan ve 1’i kadın 3 kişinin sopalarla öldüresiye darp edildiği olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğer 4’üne ise ev hapsi cezası verildi.

Ortaköy’deki gece kulübünde dayak atan 5 şüpheli yakalandı - Tıkla İzle

Ortaköy'deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövmüştü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.

Doğan Can Cesur - Sadık Kahraman

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