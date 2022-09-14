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Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasında

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasında
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil, 01 YL 708 plakalı otomobil ve Y.Y. yönetimindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği alan savaş alanına döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, 38 ABP 077 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mükremin Kaya

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