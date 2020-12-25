Ortaokul öğrencilerine 3 bin soruluk yeni kaynak desteği

Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde zengin kaynaklarla destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5,6,7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan Çalışma Fasiküllerinin 3'üncü üniteleri öğrencilerin çalışmalarını pekiştirme süreçlerini kolaylaştırması için sunuldu.

Eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla Kazanım Kavrama Testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için birinci ve 2'nci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini öğrenciler ile yıl içinde paylaşırken, bu destek materyalleri öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 3'üncü üniteleri ile uzaktan eğitime kaynak desteği sürüyor.

Öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlanan fasiküller, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

Üçüncü üniteleri kapsayan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor

8'inci sınıf düzeyinde, 3 Türkçe Fasikülü, 4 Matematik Fasikülü, 4 Fen Bilimleri Fasikülü ve 4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülü olmak üzere toplam 15 fasikül hazırlanırken, 7'nci sınıf düzeyinde, 2 Türkçe Fasikülü, 2 Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 adet fasikül kullanıma sunuldu. 6'ncı sınıf düzeyinde ise 2 Türkçe Fasikülü, 3 Matematik Fasikülü, 2 Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül, 5'inci sınıf düzeyinde ise 2 Türkçe Fasikülü, 2 Matematik Fasikülü, 2 Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 8 fasiküle yer verildi. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alırken, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak desteğini artırıyoruz. Bugün, çalışma fasiküllerinin 3'üncü ünitelerini paylaşıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayımlanan bu fasiküller LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerimiz içinde zengin bir kaynak desteği oluşturuyor. Farklı soru türleriyle öğrencilerimizin anlama süreçlerini ve motivasyonlarını güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizin muhakeme ve eleştirel düşünme örnekleriyle karşılaşmaları için destek oluyoruz. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller yayımlanmaya devam edecek. Bu ay içerisinde ilk kez ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerimiz için çalışma fasikülleri yayımladık. Bu çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

Ali Nargüner