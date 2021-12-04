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Ortodoks rahipten Papa'ya: 'Papa, sen bir kafirsin'

Ortodoks rahipten Papa'ya: 'Papa, sen bir kafirsin'
Ortodoks rahipten Papa'ya: 'Papa, sen bir kafirsin'

Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e tepki gösterilerek, “Papa, sen bir kafirsin” dedi.

Ortodoks rahipten Papa’ya: 'Papa, sen bir kafirsin' - Tıkla İzle

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa'ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa'ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, “Papa, sen bir kafirsin” dedi. Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa'nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti. Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü.

Papa, Roma Katolik Kilisesi adına af diledi

Papa Başpiskoposlukta 2016'da Yunanistan'a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos'a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi. Papa konuşmasının devamında, Ieronymos ile trajik bir şekilde daha sonraki zamanlarda ayrı düştüklerini ifade ederek, “Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı” dedi.
Papa, "Birçok Katolik'in yaptığı hatalar için Tanrı'dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum" dedi.
 

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