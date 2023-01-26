Ortopedik engelli Hikmet, kendi yuvasını kurmak istiyor

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan yüzde 50 ortopedik raporu bulunan Hikmet Sarı, evlenip yuva kurmak istediğini söyledi. Ortopedik rahatsızlığının olduğunu ve bacağının birinin 10 santimetre kısa olduğunu belirten Hikmet Sarı, "Ben 42 yaşındayım. Ailemin mal varlığı yüzünden, benim engelli maaşım kesildi. Ve benim hiçbir şekilde gelirim yok. Üstelik sağlık sigortası için her ay 200 TL ödüyorum. Benim yüzde elli engelli raporum var. Şuan ben maaş alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Fazilet Çomruk

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