İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örtü yangınları Rize'de de başladı

Örtü yangınları Rize'de de başladı
Örtü yangınları Rize'de de başladı

Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin’in ardından bugün de Rize’de örtü yangını yaşandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi eski Armutluk Köyü'ne bağlı Şaşkeni bölgesinde çıkan örtü yangını rüzgarın da etkisi ile yayılırken, araç ulaşımının zor ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahale edilemiyor. Yangının çıkmasının ardından Ardeşen Belediyesi yaptığı anonsla vatandaşları yangın bölgesine giderek yangına müdahalede bulunmasını istedi.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz yangın sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Aytemiz “Tunca Şaşkeni mevkinde çıkan yangın sebebi ile tüm vatandaşlarımızın yanına kazma kürek alarak yangın bölgesine gelmelerini bekliyoruz lütfen duyarlı olalım bölge halkıma duyurulur” İfadelerini kullandı.
Ardeşen Eski Armutluk Köyü Şaşkeni bölgesinde çıkan yangına müdahale edilemiyor.

Yangına müdahale etmek için Kaçkar Bölge İtfaiye'nin yanı sıra Orman işletme Şefliği ile Tunca Belediyesi ekipleri olay yerine gitti. Ancak yangın bölgesine araçların gitmesinin çok zor olmasından dolayı müdahale edilemediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.