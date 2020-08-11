Oruç Reis yeni görev yerinde

Türkiye Yunanistan ile yaklaşık 2,5 aydır sorunların aşılması için müzakere yürütüyordu. Berlin'de iki ülke temsilcilerinin görüştüğü ve belli bir noktaya gelindiği belirtilirken son anda Yunanistan ile Mısır arasında bir sözde Deniz Yetki Alanı Anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkililere talimat vererek görüşmelerin durdurulduğunu ve anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de denklem dışında bırakmak için atılan bu adım sonrası sismik araştırma gemisi Oruç Reis bölgeye gönderildi. Gemi 8 koordinat noktasında araştırma yapacak. Belirlenen koordinatlar çerçevesinde gemilere 6 deniz mili uzaktan geçilmesi uyarısında da bulunuldu. Oruç Reis'e Ataman ve Cengiz Han gemileri de ikmal noktasında destek veriyor. Atina, Türkiye'nin navtex ilanı üzerine panikledi. Yunan ordusunda izinler iptal edildi.

​Türkiye Gazetesi