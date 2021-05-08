Oruç tutmak bağışıklığı güçlendiriyor

Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, oruç tutmanın beyin sağlığın faydaları hakkında bilgiler verdi. Dr. Didem Er, “Yapılan bilimsel araştırmalar, çeşitli sürelerle oruç tutmanın beyinde ‘sinir gelişim faktörü' ve ‘beyin kaynaklı sinir büyütme faktörü' olarak bilinen haberci moleküllerin salgılanmasını artırdığını gösteriyor. Bu maddeler, beynimizi hem yeni sinir hücreleri üretmeye zorluyor hem de beynimizin enerji kullanımını çok daha etkin bir seviyeye çıkarıyor. Böylece, sürekli tok gezen insanlara göre, arada bir açlık deneyimleyen, yahut iyice acıkmadan yemek yememe alışkanlığı olanlar, sinir-yıkıcı hastalıklara yakalanma açısından çok daha dirençli oluyorlar” diye konuştu.

“Oruç tutmak bağışıklığı güçlendirir”

Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, oruç başladıktan iki üç hafta sonra kan basıncı, kolesterol, trigliserit seviyesi, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesinin azaldığını belirterek, “Bunlar bizi hem damar sertliği, inme (felç) ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıklarından korur; hem de beynimize besin ve oksijen akışını iyileştirir. İltihaplanma, birçok beyin hastalığında rol oynar. Oruç tutmak iltihaplanmayı azaltır. Oruç aynı zamanda bağışıklığı güçlendirir. Lökosit dediğimiz savaş hücrelerimizin yenilerinin yapılmasını sağlar. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre, oruç tutmak zihin gücünü artırabilir. Oruç tutanlarda iştahı artıran bir mide hormonunun, yeni beyin hücrelerinin büyümesinde ve bu hücrelerin yaşlanmaya karşı korunmasında önemli rol oynadığı yönünde yeni bilimsel veriler elde edildi. Bu veriler, oruç tutan insanların, oruç tutarken neden kendilerini zihinsel olarak yenilenmiş gibi hissettiklerini açıklayabilir. Oruç ruh sağlığı için de çok önemlidir. Araştırmalar, oruç tutmanın duygusal refahı artırdığını ve depresyonu iyileştirdiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.