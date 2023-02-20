Oruç tutmak için kalkacaktı depreme yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İki büyük depreme Nurdağı ilçesindeki evinde yakalanan ve enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan 75 yaşındaki Ökkeş Ölçücü, o gece yaşadıklarını anlattı.

"2 oğlum, 2 gelinim, 5 torunum gitti ve oğlumun kaynanası öldü"

Asrın felaketinde 10 yakınını kaybettiğini söyleyen ve kendisinin de bireysel imkanlarıyla enkaz altından çıktığını belirten Ölçücü, "Biz ailecek enkaz altında kaldık. Benim 10 tane cenazem var. 2 oğlum, 2 gelinim, 5 torunum gitti. Bir de evimizde misafirimiz vardı. Oğlumun kaynanası, o da enkaz altında kalarak öldü. 2 oğlum ve 5 torunum ile sağ kurtulduk. Ben de evimin çatı katındaydım. Çökmeyle beraber duvarın altında kaldım. Kendi imkanlarımla enkazdan çıktım" dedi.

"Cenab-ı Hak oruç tutmayı nasip etmedi"

Afet gecesi oruç tutmak için sahura kalkmayı planladığını ama nasip olmadığını söyleyen Ökkeş Ölçücü, "Ben o gece sahura kalkacaktım. Pazartesi günü oruç tutacaktım. Peygamber Efendimiz'in pazartesi oruç sünneti için sahura kalkacaktım ama kısmet olmadı. Cenab-ı Hak nasip etmedi. O gece 4 defa büyük şiddette sarsıntı oldu. Benim oturduğum 5 katlı bina 6 metre ileri yıkıldı. Ailemle beraber enkaz altında kaldık ve kendi ailemden 10 kişiyi kaybettik. Evimin enkazı 6 günde temizlenebildi. Allah razı olsun AFAD ekipleri hayatta olan çocuklarım ile torunlarımızı çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Yaşanan afetin ardından cenazelerini defnettiğini ve akabinde çadıra yerleştiğini belirterek devlet yetkililerine teşekkür eden Ölçücü, "Bu devletimizden Allah razı olsun. Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İstemediğimiz kadar yardım geldi. Biz de böyle kardeşlik, dostluk olduğu müddetçe bu Türkiye, bu devlet yıkılmaz" diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.