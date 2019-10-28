'Örümcek adam' gibi duvara tırmanan hırsız kamerada

Olay, 23 Haziran günü sabah saatlerinde Kadıköy Acıbadem Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir eve giren şüpheli, içerideki 2 adet cep telefonunu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonlarının çalındığını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısın eşkalini belirledi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 25 Ağustos günü Bahçelievler Hürriyet Mahallesinde bir evden 2 adet cep telefonuyla 300 TL para çalındığı ihbarı alındı. Son olarak 8 Ekim tarihinde Bağcılar Hürriyet Mahallesindeki bir evden bin 700 TL çalan şahıs, ekiplerin çalışmaları neticesinde 14 Ekim günü ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Kenan Y. (37)'nin emniyette 10 adet suç kaydı ve 3 adet aranması olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Örümcek adam' gibi duvara tırmandı

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce etrafı kolaçan ettiği, ardından gözüne kestirdiği bir daire duvara tırmanarak girdiği görüldü. Şahısın bu görüntüsü akıllara ‘örümcek adam' olarak bilinen hayali süper kahraman karakterini getirdi.

Yunus Emre Şeker

