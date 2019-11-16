‘Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ekim'de Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evden çok sayıda elektronik eşya ile 23 Ekim tarihinde Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir evden 2 adet cep telefonu çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde belirlenen 3 kişi, 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Abdullah Y.'nin (27) 6, Barış T.'nin (23) 4, Adem A.'nın (28) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

30 bin liralık hırsızlık yaptılar

Bağcılar ve Esenler ilçelerinde girdikleri iki evden cep telefonu ve çok sayıda elektronik eşya çalan şahısların vatandaşa verdiği toplam zararın 30 bin lira olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Örümcek Adam' gibi duvara tırmanmışlar

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların evlere girerken birbirlerinden yardım alarak duvarlara tırmandığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler akıllara 'Örümcek Adam' olarak bilinen hayali süper kahraman karakterini getirdi.