OSB'lerde mobil aşı uygulaması

Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerde çalışanlara yerinde aşı uygulaması başladı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın koordinesinde üretimin devamlılığı ve güvenliği için Organize Sanayi Bölgelerinde mobil ekipler yerinde aşı uygulaması gerçekleştiriyor. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına sahip olan Tekirdağ ilinde yaklaşık 170 bin çalışanı bulunan OSB'lerde çalışmalar kesintisiz şekilde devam ederken, üretim çarklarının dönmeye devam edeceği bildirildi.

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Halil Dağ

OSB'lerde aşı seferberliği

Bursa'da sağlık tesislerine gelen vatandaşlara aşı uygulaması tüm hızıyla devam ederken, mobil sağlık ekipleri de organize sanayi bölgelerinde yerinde Covid-19 aşı uygulamasını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz gün aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer merkez ilçeleri olmak üzere tüm ilçelerde bulunan fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ediyor.

İşçi ya da çalışanları sağlık tesislerine getirmektense, onların ayağına gidip bulundukları ortamda aşılamaya gayret ettiklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa'da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekiplerimiz çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşımıza aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran işyerlerimiz var. Zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçmek için işçilerimizi mobil ekiplerimiz aracılığı ile yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan da bir fabrikadaki aşılama işlemlerini yerinde inceleyen Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, "İlçemizde bulunan organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşılama çalışmalarına başladık. Aşı ekiplerimiz tüm önlemlerini alarak aşı uygulamalarını yerinde yapıyor. İçinde bulunduğumuz işletme yaklaşık 8 bin çalışanı olan bir işletme. Sabah 9 itibari ile aşılama çalışmalarına başladık. Şu an itibari ile yaklaşık 600 kişiye aşı uygulandı. Gece 23'e kadar aşılama çalışmaları devam edecek. Bu şekilde Demirtaş Organize Sanayi bölgesinde binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde başlayan aşılama çalışmalarımız mobil ekiplerle daha sonra diğer işletmelerde devam edecek" şeklinde konuştu.

Konya'da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 kişi aşılandı

Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 işçi aşılandı.

Konya'da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi işletmelerindeki çalışanlara yönelik toplu aşılamaya başlandı. Konya Sanayi Odası'nın (KSO) desteğiyle OSB toplantı ve konferans salonunda yapılan aşılamayla işçiler sırayla ilk aşılarını oldu. İlk gün yapılan aşılamada ise 510 işçi yerinde aşı oldu.

Aşılarını olan sanayi çalışanları yerinde aşı uygulamasını desteklediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan Çetin