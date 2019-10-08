Oscar Denizcilik yat kiralama sektöründe dünyada zirveyi hedefliyor

2019 yılında çalıştığı acentalarıyla birlikte Türkiye'de yerli ve yabancı turistler için toplamda 30.000 gün üzeri kiralama yaptığını belirten Oscar Denizcilik 2020 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. 2020 yılı için Dünya geneli önemli noktalarda Acenta açmayı planlayan firma aynı zamanda Türkiye'ye de bu sayede yeni turist çekme amacında.

Tekne kiralama fiyatları

Yat sektörünün lüks olması, yat kiralamayı düşünen insanlarında başta tekne kiralama seçeneğine ön yargılı bakmalarına sebep oluyor. Aslında Özel Kiralama yapılan bu teknelerin fiyatları kişi sayısına bölündüğünde çok uygun rakamlara geldiği gözlemlenmekte. Örnek verecek olursak;

10 kişilik bir motoryat veya gulet günübirlik kiralama fiyatı 3000TL den yapılabilmekte. Bu da kişi başı 300TL demek. Bir günlük konaklama dahil bu rakam size de şaşırtıcı geldi değil mi?

Satılık yat

Firma aynı zamanda online bir satılık tekne ağına sahip. Başta bünyesindeki teknelerinin satışı için kurduğu bu sistemi, sonradan sahibinden olarak kullanıma da açan Oscar Denizcilik yıllık 5000 den fazla sahibinden satılık yat ilanıyla bu alanda da ciddi bir yer edinmiş durumda. Bu sitede, satılık tekne , satılık gulet, yelkenli tekne gibi bir çok seçenek bulabilirsiniz. Hatta firmanın online hatlarından veya canlı destek hatlarından broker desteği alabilir ve satın alacağınız yat için ekspertiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Balayı tatili önerileri isteyenler , size farklı bir tatil seçeneği

Sonbahar geldi, evlenecek çiftleri düğün telaşı sardı, düğün salonu seçimi, çeyiz, ev eşyası falan derken sırada birde balayı tatili var değil mi? Peki balayınız için nasıl bir tercih yapacaksınız? Kararsızsanız hala seçim yapamadıysanız bu haberimiz size göre. Belki biraz yeni tatil fikirleri size iyi gelir.

Yatta balayı

Evet , yatta balayı tatili. Kulağa hoş geliyor değil mi? Son yılların popüler tatil seçeneklerinden olan yat tatili firmaları son dönemlerde evlenecek çiftler içinde balayı tekneleri yapmaya başladılar. Buna en son örnek, Türkiye'nin en büyük yat kiralama firmalarından olan Oscar Denizcilik "Balayı Teknesi". Tamamen balayına çıkacak çiftlere özel hazırlanmış olan bu yat da çiftler için yok yok, hatta bir de çok özel sürprizler var.

Tamamen yeni evlenen çiftlere özel oda ve aksesuarlar

Firma bu tekne de tamamen çiftin bu özel gününe uygun temalarda ve konseptlerde bir yat dizayn etmiş ve kullanılacak araç gereçleri havlulara kadar gelecek çiftlere özel hazırlatmış. Balayı teknesine girişten itibaren çok şaşıracaksınız. Sizleri karşılayan bay bayan hostesler çiçekli bir karşılama ile sizi Balayı Yat'ınıza alıyor. bu bölümden sonra herşey heyecanlı. Kahvenizi yudumladığınız fincanlardan , yemek yiyeceğiniz tabaklara kadar , odanızdaki havluya kadehlerinize kadar herşeyde size özel temalar ve isimler işli.

Harika manzara, deniz, güneş, yakamoz ve Fazlası

Oscar Denizcilik , balayı teknesinde sizler için harika bir program hazırlamış. Paket içeriğinde Gün batımı için Fotoğraf çekimi , tur programından bir gün akşamında, denizde yakamoz ve canlı keman eşliğinde akşam yemeği ve daha bir çok şey ince düşünülmüş.

Uzman terapistlerden teknede masaj hizmeti

Tatilinizde bir de yatta masaj keyfine ne dersiniz? Hadi canım olamaz dediğinizi duyar gibiyim. Yanlış duymadınız! Balayı Teknesinde , balayı paketinizde masaj programı da var . Daha da detaylı incelemeniz için Oscar Denizcilik internetten araştırabilirisiniz.

Kaynak: https://www.oscardenizcilik.com