Oscar ödülleri sahiplerini buldu |30 yıl sonra sunucusuz ilk Oscar

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Bohemian Rhapsody'deki oyunculuğuyla takdir toplayan Rami Malek'in, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Sarayın Gözdesi” ile Olvia Colman'ın oldu.

Akademi Ödülleri (Oscar) ABD'nin Los Angeles şehrindeki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok ödül alan filmi, Bohemian Rhapsody filmi oldu.

Filme "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödül verildi. En İyi Film Ödülü Green Book'a verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron'un oldu.

İşte 91'inci Akademi Ödülleri'nde kazananlar:

En İyi Film: Green Book

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)

En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)

En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)

En İyi Özgün Müzik: Ludwig Goransson (Black Panther)

En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice

En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther

Yabancı Dilde En İyi Film: Roma

En İyi Görsel Efekt: First Man

En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Miksajı: Bohemian Rhapsody

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi Kısa Belgesel: Period. End Of Sentence

En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Kısa Animasyon: Bao

En İyi Kısa Film: Skin

En İyi Yapım Tasarımı : Black Panther

En İyi Sinematografi: Roma