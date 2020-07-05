İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmalıspor: 3 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Osmalıspor: 3 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)
Osmalıspor: 3 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Altay,

Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Eric Ayuk, Mertan Öztürk (Okan Deniz dk. 88 ?), Doğukan Efe (Halil İbrahim Esen dk. 75), Jovan Blagojevic, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya ((Todorovic dk. 72) (Oğuz Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Bayram Kılıç, Anıl Demir, Yiğit Karadağ, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Ali Güneş

Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Kurt, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Erdem Seçgin (Mücahit Can Akçay dk. 71), Serkan Göksu (Bahadır Taşdelen dk. 46), H. Gomis (Mujan dk. 71), Akabueze, Hasic, Gimbert (Marko Milinkovic dk. 68)
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Gedik, Emre Mertoğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Doğukan Efe (dk. 28), Mertan Öztürk (dk. 60), Alaaddin Okumuş (dk. 72 k.k) (Osmanlıspor), Gimbert (dk. 45), Akabueze (dk. 87) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Eric Ayuk (Osmanlıspor), Erdem Seçgin (Ümraniyespor)

Mevlüt Hasgül - Cem Geçim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.