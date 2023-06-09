Osman Aşkın Bak: 'İnşallah yarın akşam güzel bir final izleyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Festivali'ne ziyarette bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması bizi gururlandırıyor. Bu heyecanı 2005 yılında yaşamıştık, ben de maçtaydım. Milan ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamıştı ama ikinci yarıda maçın bitmediğini gördük. 3-3 biten maçta penaltılarla Liverpool kupayı almıştı. Muhteşem bir finaldi, hala konuşuluyor. Yine İstanbul altyapısıyla, tesisiyle her türlü şampiyonaya ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip. Bunu her zaman ispatladık. Bu final de çok güzel olacak. İki güçlü takım, Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. Bütün maçları takip ettim. Ben genç yaştan beri Avrupa finallerini takip ediyorum. Çok kaliteli ve klas oyuncular var. İnşallah yarın akşam güzel bir final izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu Türkiye'nin gücünü ve marka değerini gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin, Avrupa'da en önemli spor altyapısına sahip ülkelerin başında geldiğini belirten Osman Aşkın Bak, "35'in üzerinde stadımız bitti, yenilerinin yapımı devam ediyor. Önemli finallere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. Sadece futbolda değil, pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. İstanbul iki kıtanın birleştiği çok gizemli ve tarihi bir şehir. Bu şehirde insanlar, gelen misafirler umarım çok eğlenceli ve güzel anılarla dönecek. Güzel bir final olsun, heyecanla izleyeceğiz. Manchester City'de Haaland, De Bruyne, Inter'de Hakan Çalhanoğlu var. Manchester City'de İlkay da var. İki Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor. Türk oyuncuların Avrupa'da büyük kulüplerdeki sayısının artmasını istiyoruz. Bundan önce finallerde oynamış Türk oyuncular da var. Burada bizler için güzel bir akşam olacak. Ülkemiz spor altyapısıyla, heyecanıyla, coşkusuyla, genç nüfusu ve futbola olan aşkıyla fark oluşturuyor. Bu finalin ülkemize kazandırılması için gayret gösteren TFF Başkanlarımıza, bir önceki Gençlik ve Spor Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin gücünü ve marka değerini gösteriyor. Güzel bir final olsun, iyi olan kazansın" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin spor altyapısı pek çok organizasyonu yapabilecek kapasitede"

2028 Avrupa Şampiyonası adaylığı ile ilgili soruya Bak, "Bizim futbol federasyonumuzun çalışmaları var, biz de destekliyoruz. Türkiye, Türk insanı ve Türk spor altyapısı pek çok organizasyonu yapabilecek kapasitede. Bunu da kanıtladık. Türk sporu gerçekten altyapısıyla, gelen sporcularıyla önemli bir noktada. Avrupa'da aranan ve pek çok organizasyonun yapılmasının istendiği bir ülke. Gurur duyuyoruz. 2028'e adayız, takip edeceğiz. Organizasyon için de çalışacağız" diye cevap verdi. Finalde oynayacak iki takıma da başarılar dileyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Bir tarafta İngiltere şampiyonu Manchester City, diğer tarafta İtalya'nın önemli başarıları olan takımı Inter var. İki Türk oyuncu finalde. Hak eden kazansın" dedi.

Oğuzhan Ort - Yunus Emre Öztaş

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